Технологические гиганты объединились против вмешательства ИИ в выборы США

На этой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности состоится подписание этого знакового соглашения, которое станет важнейшим шагом на пути к защите выборов от использования ИИ для их саботажа. Это объединение происходит в удобное время: более 50 стран готовятся к выборам, которые пройдут в 2024 году.

Компании, участвующие в соглашении, включая Adobe, Google, Microsoft, OpenAI и TikTok, не разглашают детали соглашения. Однако многие из них уже внедрили индивидуальные меры в свои инструменты генеративного ИИ, способные манипулировать аудио- и визуальными данными. Кроме того, ведется работа по идентификации и маркировке контента, созданного ИИ, что позволит пользователям различать подлинную информацию.

Заметное отсутствие платформы, ранее известной как Twitter, вызвало недоумение. Ни сама компания, ни ее представители не ответили на просьбы о комментарии.