Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел скрытую«призрачную» галактику

Новаторская находка, сделанная коллаборацией COSMOS-Web, свидетельствует о том, что количество галактик в три-десять раз больше, чем предполагалось в ранней Вселенной. Это небесное открытие бросает вызов нашему пониманию космической истории, намекая на более «пыльное» прошлое.

Когда астрономы погружаются в оптическую и инфракрасную области с помощью непревзойденной чувствительности JWST, они открывают скрытый космический ландшафт, демонстрируя ранее невиданные галактики, даже «Хаббл» не мог заметить эту галактику.