Наука и технологии
09:45, 03 декабря 2023
1 мин.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел скрытую«призрачную» галактику

Поскольку последнее изображение, полученное космическим телескопом «Джеймса Уэбба», раскрывает космическую загадку - галактику, окутанную пылью, формирующую сотни звезд в год, которая была скрыта за пылевым облаком почти миллиард лет с момента Большого взрыва.

J. McKinney/M. Franco/C. Casey/University of Texas at Austin

J. McKinney/M. Franco/C. Casey/University of Texas at Austin

Новаторская находка, сделанная коллаборацией COSMOS-Web, свидетельствует о том, что количество галактик в три-десять раз больше, чем предполагалось в ранней Вселенной. Это небесное открытие бросает вызов нашему пониманию космической истории, намекая на более «пыльное» прошлое.

Когда астрономы погружаются в оптическую и инфракрасную области с помощью непревзойденной чувствительности JWST, они открывают скрытый космический ландшафт, демонстрируя ранее невиданные галактики, даже «Хаббл» не мог заметить эту галактику.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::b712f31b-00d5-4275-ba06-8fb8c11ba874
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.