Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 05:15
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Телескоп Хаббл сделал снимок столкновения двух галактик

Космический телескоп NASA "Хаббл" сделал снимок Arp 122, небесного столкновения двух галактик - NGC 6040, наклонной, искривленной спирали, и LEDA 59642, круглой, обращенной к Земле спиралью. Это галактическое столкновение разворачивается на расстоянии примерно в 570 миллионов световых лет от нашей родной планеты.
Ferra.ru

Ferra.ru

Изображение показывает демонстрирует монументальную энергию, связанную с их столкновением. NGC 6041, эллиптическая галактика, выглядывающая из левого нижнего угла, принадлежит к тому же скоплению галактик, что и Arp 122, но не принимает непосредственного участия в этом космическом действии.

Хотя галактические столкновения являются астрономически энергичными событиями, медленные временные масштабы, на которых они разворачиваются, позволяют увидеть огромные действующие силы. Например, столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды - это будущая встреча, которая произойдет через четыре миллиарда лет.

Сложное взаимодействие гравитационных сил во время таких столкновений может изменить структуру галактик, потенциально приводя к рождению новой, объединенной галактики.

NASA

NASA

Автор:Булат Кармак
Редакция
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