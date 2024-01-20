Телескоп Хаббл сделал снимок столкновения двух галактик

Изображение показывает демонстрирует монументальную энергию, связанную с их столкновением. NGC 6041, эллиптическая галактика, выглядывающая из левого нижнего угла, принадлежит к тому же скоплению галактик, что и Arp 122, но не принимает непосредственного участия в этом космическом действии.

Хотя галактические столкновения являются астрономически энергичными событиями, медленные временные масштабы, на которых они разворачиваются, позволяют увидеть огромные действующие силы. Например, столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды - это будущая встреча, которая произойдет через четыре миллиарда лет.

Сложное взаимодействие гравитационных сил во время таких столкновений может изменить структуру галактик, потенциально приводя к рождению новой, объединенной галактики.