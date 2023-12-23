Телескоп запечатлел древнюю сверхновую благодаря «звездной линзе»

Гравитационные линзы, образующиеся в результате изгибания далекого света под действием гравитационных сил, позволяют астрономам наблюдать слабые и древние источники света, расширяя границы нашего космического исследования.

Сверхновые типа 1a — Энкор и Реквием предоставляют ценные данные для расчета космических расстояний и скорости расширения Вселенной. Напряжение Хаббла, вызывающее недоумение в этих расчетах, остается проблемой для астрофизиков.

Далекое присутствие Энкора в сочетании с ожидаемым повторным появлением Реквиема в 2035 году сулит революционные возможности для уточнения измерений и раскрытия тайн обширности и эволюции Вселенной.