Теперь и в Европе их не любят? Офисы Huawei во Франции подверглись обыску

Во вторник во французских офисах Huawei прошли обыски в рамках предварительного расследования предполагаемого правонарушения, которое может включать коррупцию. Компания отрицает любые правонарушения и подтверждает, что соблюдает французское законодательство.

Это произошло после предыдущих ограничений на участие Huawei в сетях 5G в нескольких европейских странах из-за «соображений безопасности». Несмотря на расследование, Huawei планирует запустить во Франции завод стоимостью 200 миллионов евро к 2025 году, чтобы создать 500 рабочих мест и поставлять на европейский рынок оборудование 5G.

Французские финансовые прокуроры провели рейд по подозрению в «нарушении честности» — широком термине, охватывающем такие этические нарушения, как коррупция, фаворитизм и «продажа влияния». Характер предполагаемых правонарушений остается неясным, и расследование не обязательно указывает на вину компании Huawei.