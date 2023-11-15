Теперь никакая протечка не страшна: Сбер представил специальный смарт-датчик для защиты от потопов

Этот инновационный гаджет автоматически активирует сценарии умного дома при обнаружении протечек, будь то прорыв трубы или утечка из стиральной машины.

Датчик протечки является частью экосистемы умного дома Сбера, обеспечивая полную автономность и независимость от зарубежных поставщиков.

Все данные хранятся на российских серверах и защищены банковскими протоколами безопасности. Пользователи могут программировать различные сценарии: от автоматического отключения всех электроприборов в помещении до установки умного запорного крана, который перекроет воду при срабатывании датчика.

Кроме того, датчик может отправлять уведомления на смартфон, чтобы вы всегда были в курсе происходящего, даже находясь вдали от дома.

Умный датчик протечки Сбера отличается удобством в использовании: он может работать годами от одной батарейки благодаря энергоэффективному протоколу Zigbee 3.0.

Монтаж устройства не требует проводов, что позволяет установить его в любом удобном месте. Управление осуществляется через приложение Салют для Android или через новое веб-приложение для iOS.