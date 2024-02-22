Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 15:45
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Tesla и китайцы сильны: производитель электрокаров Rivian сократит штат на 10%

Производитель электромобилей Rivian объявил о сокращении 10% штата сотрудников, ссылаясь на финансовые трудности и необходимость определить приоритеты в ключевых областях роста.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Этот шаг был предпринят после того, как компания, поддерживаемая Amazon, сообщила об убытках в размере 1,5 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Несмотря на производство того же количества автомобилей (57 000), что и в предыдущем году, Rivian сталкивается с непростой экономической ситуацией, характеризующейся высокими процентными ставками и геополитической нестабильностью.

«Мы должны внести целенаправленные изменения, чтобы обеспечить наше многообещающее будущее», — написал генеральный директор Rivian Р. Дж. Скэринг в электронном письме сотрудникам. Компания намерена добиться этого путем:

Решение Rivian отражает более широкие проблемы, с которыми сталкиваются EV-стартапы (у таких гигантов как Tesla, либо китайских производителей ситуация намного лучше). Несмотря на то, что будущее электромобилей остается многообещающим, навигация в текущем экономическом климате требует «стратегических корректировок и сложного выбора».

Автор:Армен Зангиев
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