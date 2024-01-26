Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 03:45
1 мин.

Tesla опубликовала неутешительные финансовые результаты за конец 2023 года

Tesla опубликовала неутешительные финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года: выручка выросла всего на 3% по сравнению с прошлым годом, а валовая прибыль упала на 23%. Аналитики обеспокоены замедлением роста компании и снижением прибыли.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Несмотря на выпуск 1,8 миллиона электромобилей в 2023 году, финансовые показатели Tesla были омрачены снижением операционной рентабельности и уменьшением свободного денежного потока. Бизнес компании по хранению энергии растет, но деятельность в области солнечной энергетики сокращается.

Отсутствие конкретных прогнозов Tesla на следующий год и предупреждение о «значительно более низких» темпах роста числа автомобилей в 2024 году еще больше ухудшили настроение инвесторов. Аналитики считают, что Tesla сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских компаний, производящих электромобили, и что снижение цен может оказаться недостаточным для поддержания спроса. Они ожидают снижения стоимости акций компании в ближайшем будущем.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.