Tesla подала в суд на Швецию

Рабочие требуют от несоюзного автопроизводителя подписания коллективного договора, что является стандартной практикой в стране.

Ситуация обострилась после того, как рабочие PostNord прекратили поставки номерных знаков Tesla, присоединившись к забастовке. Компания же, в свою очередь, подала два иска: один против Шведского транспортного агентства, другой — против PostNord.

Автопроизводитель описывает ситуацию как «уникальную атаку» на свою деятельность в Швеции.

Шведское транспортное агентство уже получило предварительное решение суда, согласно которому оно должно в течение семи дней разрешить Tesla самостоятельно забирать номерные знаки или столкнуться с крупными штрафами.

Однако агентство заявляет, что пока рано говорить о последствиях этого решения для текущего противостояния.

Tesla, известная своей политикой против подписания коллективных договоров, утверждает, что ее сотрудники и так имеют равные или лучшие условия, чем предлагает союз.