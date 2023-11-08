Tesla построит свой первый завод в Индии

Сообщается, что индийское правительство планирует утвердить инвестиционное предложение Tesla до января 2024 года.

Это решение стало известно после того, как высокопоставленные официальные лица обсудили изменения в политике, которые могут повлиять на производство электромобилей в стране.

Tesla стремится производить автомобили стоимостью $24 тыс, что на 25% дешевле их текущей модели начального уровня, Model 3.

Этот шаг может значительно усилить позиции компании на одном из самых быстрорастущих автомобильных рынков мира и способствовать расширению доступности электромобилей. Предполагается, что новый завод будет не только обслуживать местный рынок, но и экспортировать авто в другие страны.