Наука и технологии
04:30, 23 декабря 2023
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Tesla построит в Шанхае «гигафабрику» для производства аккумуляторов

Компания Tesla провела церемонию подписания соглашения с властями Шанхая о приобретении земельного участка под строительство завода по производству мощных аккумуляторов Megapack.

Tesla

Tesla

Строительство предприятия запланировано на четвёртый квартал 2024 года. В структуре Tesla это будет второй подобный завод по производству аккумуляторов Megapack, первый находится в Калифорнии. Также линия по производству этих батарей должна появиться на заводе, производящем электромобили в Неваде.

Tesla планирует производить 10 тысяч Megapack в год. Это мощные аккумуляторы, позволяющие накапливать энергию и поддерживать энергообеспечение для стабилизации электросети и предотвращения перебоев электричества.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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