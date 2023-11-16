Наука и технологии
09:00, 16 ноября 2023
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Tesla вернула в продажу детский квадроцикл в стиле электропикапа Cybertruck

Tesla вновь представила свой детский квадроцикл в стиле электропикапа Cybertruck, который был отозван в прошлом году из-за несоответствия стандартам безопасности продукции.

The Verge

The Verge

Новая версия этой игрушки, официально названная Model 915, уже доступна для покупки на веб-сайте Tesla в США. Этот обновленный вариант квадроцикла, который впервые появился в декабре 2021 года. Его отгрузка заказчикам начнётся уже в конце ноября.

Как и предшественник, Model 915 Cyberquad для детей был разработан совместно Tesla и известным производителем детских игрушек Radio Flyer.

Аккумуляторный квадроцикл оснащен 500-ваттным мотором, способным развивать скорость до 16 км/ч (с возможностью ограничения до 8 км/ч родителями), и имеет максимальный запас хода 24 км.

Как и вдохновивший его Cybertruck, этот уменьшенный вариант взрослого квадроцикла Cyberquad также обладает стальной рамой и шинами из высокопрочной резины.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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