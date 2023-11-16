Tesla вернула в продажу детский квадроцикл в стиле электропикапа Cybertruck

Новая версия этой игрушки, официально названная Model 915, уже доступна для покупки на веб-сайте Tesla в США. Этот обновленный вариант квадроцикла, который впервые появился в декабре 2021 года. Его отгрузка заказчикам начнётся уже в конце ноября.

Как и предшественник, Model 915 Cyberquad для детей был разработан совместно Tesla и известным производителем детских игрушек Radio Flyer.

Аккумуляторный квадроцикл оснащен 500-ваттным мотором, способным развивать скорость до 16 км/ч (с возможностью ограничения до 8 км/ч родителями), и имеет максимальный запас хода 24 км.

Как и вдохновивший его Cybertruck, этот уменьшенный вариант взрослого квадроцикла Cyberquad также обладает стальной рамой и шинами из высокопрочной резины.