Tesla заплатит 1,5 млн долларов за неправильную утилизацию опасных отходов

Иски были поданы округами, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско, обвиняющими Tesla в неправильной утилизации отходов, включая материалы, сгенерированные в процессе производства и обслуживания своих автомобилей. В 2018 году сотрудники офиса прокурора Сан-Франциско выявили факты нелегальной утилизации отходов на сервисных центрах компании.

Компания ранее заключила соглашение с Агентством по охране окружающей среды США относительно управления опасными материалами в 2019 году и была вынуждена правильно управлять отходами на своем заводе во Фремонте, а также выплатить штраф в $ 31 000. Но новое соглашение предусматривает привлечение сторонней фирмы для регулярной проверки соблюдения Tesla условий соглашения судом, чтобы убедиться, что компания не будет незаконно избавляться от вредных материалов в ближайшие годы.