Наука и технологии
03:00, 03 декабря 2023
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Только Android: китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки iOS и Windows

Китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки приложений и сервисов под iOS и Windows. Компания сосредоточится на разработке продуктов только под Android.

Josué Soto / Unsplash

Josué Soto / Unsplash

О конкретных причинах не сообщается. Такое решение производителя БПЛА связывают с политикой и большей открытостью ОС Android. Полный отказ от iOS и Windows произойдёт в 2024 году.

Причём от поддержки операционных систем Apple и Microsoft откажутся и разработчики, которые создают для дронов DJI сторонние приложения.

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