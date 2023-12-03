03:00, 03 декабря 2023
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Только Android: китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки iOS и Windows
Китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки приложений и сервисов под iOS и Windows. Компания сосредоточится на разработке продуктов только под Android.
Josué Soto / Unsplash
О конкретных причинах не сообщается. Такое решение производителя БПЛА связывают с политикой и большей открытостью ОС Android. Полный отказ от iOS и Windows произойдёт в 2024 году.
Причём от поддержки операционных систем Apple и Microsoft откажутся и разработчики, которые создают для дронов DJI сторонние приложения.
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