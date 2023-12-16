Цель - выжить: путешествие «Хаббла» от близости к «смерти» к 33 годам звездной славы

NASA рассматривало самые разные решения - от многомиллиардной миссии по возвращению и ремонту до компьютерной коррекции изображения. В результате астронавты организовали смелую спасательную операцию на орбите, установив «очки» под названием COSTAR для устранения оптического дефекта.

Несмотря на последующие сбои в работе электроники, телескоп продолжал работать, открывая захватывающие дух космические виды. За всю историю своего существования «Хаббл» сталкивался с драматическими поломками - от сбоев в работе приборов до программных сбоев. Однако после каждой неудачи астронавты и инженеры проводили чудесные ремонтные работы, продлевая срок его службы.

Сейчас, в свои 33 года, "Хаббл" бросает вызов возрасту, покоряя мир небесными чудесами.