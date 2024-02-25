Опубликовано 25 февраля 2024, 07:30
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TSMC открыла первый завод в Японии
Технологический гигант TSMC официально открыл в субботу свой первый завод по производству полупроводников в Японии, что стало важной вехой в его стратегии глобального расширения и крупной победой Японии в ее стремлении вновь закрепиться в отрасли производства микросхем.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Председатель совета директоров TSMC Марк Лю выразил благодарность японскому правительству, местным жителям и деловым партнерам, таким как Sony и Denso, за неизменную поддержку на протяжении всего процесса.
Открытие этого завода, получившего название Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), представляет собой важный шаг в амбициозном плане Японии по восстановлению позиций лидера в производстве микросхем. Начав производство в конце этого года, JASM проложит путь для второго, более крупного завода, который должен начать работу в течение трех лет. Совокупный объем частных инвестиций в эти предприятия составляет 20 миллиардов долларов.