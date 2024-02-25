TSMC открыла первый завод в Японии

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю выразил благодарность японскому правительству, местным жителям и деловым партнерам, таким как Sony и Denso, за неизменную поддержку на протяжении всего процесса.

Открытие этого завода, получившего название Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), представляет собой важный шаг в амбициозном плане Японии по восстановлению позиций лидера в производстве микросхем. Начав производство в конце этого года, JASM проложит путь для второго, более крупного завода, который должен начать работу в течение трех лет. Совокупный объем частных инвестиций в эти предприятия составляет 20 миллиардов долларов.