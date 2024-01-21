Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 04:30
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Цукерберг пообещал создать полностью похожий на человека ИИ

Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что руководимая им компания рассматривает открытие новых направлений — разработку искусственного интеллекта с открытым исходным кодом (AGI). Такой подход позволит работать с подобной технологией любым разработчикам и общественности, настраивая и адаптируя такие системы под свои задачи.
Wallpapers.com

Wallpapers.com

Заявление Цукерберга встревожило общественность, — по сути речь идёт о создании ИИ, максимально похожего на человека, что и подтвердил Цукерберг в недавнем интервью. А открытый исходный код позволит делать из AGI настолько автономные системы, накольк это возможно в принципе. Либо комбинировать такие системы, усиливая их возможности.

Как раз это и беспокоит экспертное сообщество: такой ИИ может попросту выйти из под контроля человека. Но, судя по словам Цукерберга, это его цель, из-за чего главу Meta назвали безрассудным и не оценивающим риски. «Эта технология настолько важна, а её возможности настолько велики, что мы должны открыть исходный код и сделать его настолько широко доступным, насколько это возможно», — сказал глава американской компании.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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