Цукерберг пообещал создать полностью похожий на человека ИИ

Заявление Цукерберга встревожило общественность, — по сути речь идёт о создании ИИ, максимально похожего на человека, что и подтвердил Цукерберг в недавнем интервью. А открытый исходный код позволит делать из AGI настолько автономные системы, накольк это возможно в принципе. Либо комбинировать такие системы, усиливая их возможности.

Как раз это и беспокоит экспертное сообщество: такой ИИ может попросту выйти из под контроля человека. Но, судя по словам Цукерберга, это его цель, из-за чего главу Meta назвали безрассудным и не оценивающим риски. «Эта технология настолько важна, а её возможности настолько велики, что мы должны открыть исходный код и сделать его настолько широко доступным, насколько это возможно», — сказал глава американской компании.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.