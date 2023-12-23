Туманность показали на снимке с 1,5 миллиардами пикселей

Расположенная на расстоянии 6 500 световых лет в созвездии Центавра, туманность «Бегущий цыпленок» демонстрирует молодые звезды, излучающие лучистую энергию, освещающую окружающий водородный газ чарующими оттенками розового. На огромном изображении, эквивалентном 25 полным лунам, выделены несколько областей туманности, включая IC 2948.

Увеличьте изображение, чтобы увидеть неземные шлейфы газа и пыли, глобулы Бока, сопротивляющиеся натиску звездного излучения, и другие небесные чудеса. Мозаика, созданная из сотен тщательно сшитых кадров, представляет собой пиршество для глаз.

Этот трепетный взгляд на сложные детали звездных яслей является частью фотометрического Hα-обзора южной галактической плоскости и выпуклости VST, способствующего нашему пониманию жизненного цикла звезд.