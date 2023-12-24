Наука и технологии
10:45, 24 декабря 2023
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Тыквенный рай Microsoft: компания выкупила за $76 млн ферму в Висконсине

Microsoft выложила 76 миллионов долларов за приобретение тыквенной фермы в Висконсине. Семья Кройцигер, владеющая 407 акрами «тыквенного рая», в 2017 году отказалась от похожей сделки с местными властями, ожидая более выгодной сделки.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Эта огромная выплата от Microsoft намного превышает первоначальную оценку земли на 2023 год в 174 200 долларов, а после некоторых причудливых улучшений она подскочила до 598 400 долларов. Но вот в чем загвоздка — дело не только в тыквах. Microsoft намерена построить в этом районе колоссальный центр обработки данных, в который будет вложено более 1 миллиарда долларов.

Технологический титан уже приобрел еще 641 акр земли за 99,7 миллиона долларов, в результате чего общая сумма сделок составила 175,7 миллиона долларов. Центр обработки данных в Маунт-Плезанте начнет работу с 200 сотрудников, а со временем число рабочих мест может увеличиться до 460.

Автор:Армен Зангиев
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