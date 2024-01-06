У Google появился конкурент — ИИ-поисковик Perplexity, дающий более точные ответы

Perplexity создала «поисковик-форум», предлагающий не ссылки на источники, а подробные текстовые ответы. Но ссылки Тоде можно открыть. Поисковик Perplexity работает на технологиях ChatGPT и Copilot, и пользователи взаимодействуют с системой как с чат-ботом.

Разработчики называют свой продукт «движком ответов», потому что поисковик можно спросить «о чём угодно» в непринуждённой форме, что даёт пользователям возможность вести гибкий диалог и удобно для себя формулировать запросы.

На стартап стоимостью $520 млн обратил внимание владелец Amazon Джефф Безос.

«Если вы можете напрямую ответить на чей-то вопрос, никому не нужны эти 10 синих ссылок», — сказал в интервью The Wall Street Journal генеральный директор компании Perplexity Аравинд Шринивас.