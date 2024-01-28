Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 21:00
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У ИИ Meta* появится новый дом — «зеленый» ЦОД за $ 800 млн

Meta* объявила о планах строительства центра обработки данных, ориентированного на искусственный интеллект, в Джефферсонвилле, штат Индиана, пишут СМИ. Ожидается, что проект стоимостью 800 миллионов долларов создаст 1250 рабочих мест на строительстве и 100 постоянных рабочих мест.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Центр обработки данных будет расположен в River Ridge Commerce Center. Он будет питаться исключительно от возобновляемых источников энергии и будет использовать стойки высокой плотности, заказные чипы и ускорители сторонних производителей. Серверы и сетевые компоненты будут находиться в одной физической инфраструктуре, а жидкостное охлаждение будет реализовано по схеме Direct-to-Chip.

Ожидается, что дата-центр будет введен в эксплуатацию к 2026 году. В обмен на проект Meta*получит от штата Индиана освобождение от налога с продаж на 35 лет. Срок действия льготы может быть продлен, если Meta* решит и дальше развивать свои центры обработки данных в этом регионе. Это объявление — большая победа для Индианы, которая конкурирует с другими штатами за привлечение инвестиций в центры обработки данных. Ожидается, что проект принесет штату значительные экономические выгоды, включая рабочие места, налоговые поступления и инвестиции.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Армен Зангиев
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