У китов обнаружили собственные «гласные» и «дифтонги» в подводных разговорах

Это открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта fiwGAN, обученного имитировать «голоса» кашалотов и определять их спектральные свойства как значимые. В ходе исследования было проанализировано 3948 звуков кашалотов, записанных в период с 2014 по 2018 год, что позволило выявить отчетливые «а-гласные» и «и-гласные», которыми они обмениваются в разговорах.

Полученные результаты проливают свет на способность китов контролировать частоту своих вокализаций, позволяя заглянуть в сложный язык этих обитателей океана.