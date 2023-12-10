Наука и технологии
04:30, 10 декабря 2023
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У китов обнаружили собственные «гласные» и «дифтонги» в подводных разговорах

В ходе недавнего исследования ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили удивительные элементы в общении кашалотов. Было обнаружено, что эти гиганты морских глубин обладают уникальными «кодовыми гласными» в своих вокализах, аналогичными человеческим гласным и дифтонгам.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Это открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта fiwGAN, обученного имитировать «голоса» кашалотов и определять их спектральные свойства как значимые. В ходе исследования было проанализировано 3948 звуков кашалотов, записанных в период с 2014 по 2018 год, что позволило выявить отчетливые «а-гласные» и «и-гласные», которыми они обмениваются в разговорах.

Полученные результаты проливают свет на способность китов контролировать частоту своих вокализаций, позволяя заглянуть в сложный язык этих обитателей океана.

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