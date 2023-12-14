У кошек тоже бывает деменция. Вот как её распознать

Признаки деменции у домашних кошек следующие.

Изменения в поведении. К примеру, кошка может стать очень раздражительной и агрессивной или же апатичной.

Потеря ориентации. Из-за этого кошки могут даже заблудиться в знакомых местах.

Проблемы с мочеиспусканием. Также некоторые кошки могут перестать пользоваться лотком.

Изменение сна. Кошка может много спать или не спать практически вообще.

Ухудшение органов чувств. Деменция влияет на слух и зрение.

Все перечисленные симптомы проявляются постепенно. Поэтому и заметить их на ранних стадиях болезни тяжело.

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