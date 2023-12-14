У кошек тоже бывает деменция. Вот как её распознать
Со временем кошки становятся для нас членами семьи. И у них тоже бывает деменция, только называется она синдромом когнитивной дисфункции (CDS).
Purina
При синдроме когнитивной дисфункции у кошки возникают изменения в восприятии, осознании, обучении, памяти. Соответственно, питомец начинает себя по-другому вести. Также важно понимать, что старение мозга у кошек - это процесс естественный. Поэтому не все изменения в нём можно предотвратить.
Признаки деменции у домашних кошек следующие.
Изменения в поведении. К примеру, кошка может стать очень раздражительной и агрессивной или же апатичной.
Потеря ориентации. Из-за этого кошки могут даже заблудиться в знакомых местах.
Проблемы с мочеиспусканием. Также некоторые кошки могут перестать пользоваться лотком.
Изменение сна. Кошка может много спать или не спать практически вообще.
Ухудшение органов чувств. Деменция влияет на слух и зрение.
Все перечисленные симптомы проявляются постепенно. Поэтому и заметить их на ранних стадиях болезни тяжело.
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