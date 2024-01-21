У NASA пропала связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Последний раз Ingenuity выходил на связь в четверг, 18 января, когда его последняя воздушная экспедиция подходила к концу. Вертолет достиг заданной максимальной высоты в 12 метров и опускался обратно на марсианскую поверхность, когда связь внезапно прервалась.

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии в настоящее время анализируют имеющиеся данные, чтобы определить причину радиомолчания и разработать план восстановления связи. Они также рассматривают возможность отправки ровера Perseverance, который был верным спутником Ingenuity с момента их совместной посадки в феврале 2021 года, для проведения визуального осмотра вертолета.

За 72 успешных полета Ingenuity преодолел в общей сложности 17,7 км. Продление миссии вертолета, назначенное после того, как он превысил первоначальные пять полетов для демонстрации технологии, позволило ему провести разведку для Perseverance, ровера размером с автомобиль, который ищет доказательства прошлой марсианской жизни и собирает образцы для будущего возвращения на Землю.