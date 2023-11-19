Наука и технологии
08:15, 19 ноября 2023
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У создателей ChatGPT все плохо: ведущие исследователи уходят после резкого увольнения гендиректора

В передовой команде исследователей ИИ OpenAI произошла драматическая перетряска: трое ведущих ученых, включая директора Якуба Пачоки, покинули компанию после неоднозначного увольнения генерального директора Сэма Альтмана.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Хаос разразился во время заседания совета директоров, на котором Альтман, как сообщается, был смещен из-за того, что якобы не был откровенен и препятствовал выполнению обязанностей совета директоров. Ушедший генеральный директор, лицо генеративного ИИ, выразил свою любовь к OpenAI, но намекнул, что его дальнейшие действия будут еще более откровенными.

В условиях неопределенности временный генеральный директор OpenAI Мира Мурати приступила к исполнению своих обязанностей, пока компания готовится к официальному поиску постоянного руководителя. Сможет ли эта мощная ИИ-компания пережить бурю или это начало конца?

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