У SpaceX взрываются ракеты, а спутниковая группировка Amazon стремительно расширяется

Раджив Бадьял, вице-президент по технологиям, рассказал об успешных комплексных тестах, благодаря которым Amazon готовится к запуску в начале 2024 года. Бета-тестирование сервисов запланировано на конец этого года с участием первых партнеров, таких как Vodafone и Verizon.

Прототипы продемонстрировали скорость широкополосного доступа, сравнимую с наземными сетями, что ознаменовало значительный скачок в космических амбициях Amazon. Компания планирует провести дальнейшие эксперименты, чтобы обеспечить устойчивость группировки в космосе, при этом производство спутников планируется начать в Вашингтоне, а другой комплекс планируется разместить в Космическом центре Кеннеди NASA.

Спутниковая группировка намерена развернуть половину своих спутников к июлю 2026 года.