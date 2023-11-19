Наука и технологии
04:30, 19 ноября 2023
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У SpaceX взрываются ракеты, а спутниковая группировка Amazon стремительно расширяется

Одним из главных игроков космической гонки является проект Amazon Kuiper, который продвигается вперед со своей группировкой широкополосных спутников. После безупречной работы прототипов KuiperSat-1 и KuiperSat-2 Amazon собирается начать производство более 3200 спутников, поддерживая оптоволоконные скорости на низкой околоземной орбите.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Раджив Бадьял, вице-президент по технологиям, рассказал об успешных комплексных тестах, благодаря которым Amazon готовится к запуску в начале 2024 года. Бета-тестирование сервисов запланировано на конец этого года с участием первых партнеров, таких как Vodafone и Verizon.

Прототипы продемонстрировали скорость широкополосного доступа, сравнимую с наземными сетями, что ознаменовало значительный скачок в космических амбициях Amazon. Компания планирует провести дальнейшие эксперименты, чтобы обеспечить устойчивость группировки в космосе, при этом производство спутников планируется начать в Вашингтоне, а другой комплекс планируется разместить в Космическом центре Кеннеди NASA.

Спутниковая группировка намерена развернуть половину своих спутников к июлю 2026 года.

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