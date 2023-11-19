У SpaceX взрываются ракеты, а спутниковая группировка Amazon стремительно расширяется
Одним из главных игроков космической гонки является проект Amazon Kuiper, который продвигается вперед со своей группировкой широкополосных спутников. После безупречной работы прототипов KuiperSat-1 и KuiperSat-2 Amazon собирается начать производство более 3200 спутников, поддерживая оптоволоконные скорости на низкой околоземной орбите.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Раджив Бадьял, вице-президент по технологиям, рассказал об успешных комплексных тестах, благодаря которым Amazon готовится к запуску в начале 2024 года. Бета-тестирование сервисов запланировано на конец этого года с участием первых партнеров, таких как Vodafone и Verizon.
Прототипы продемонстрировали скорость широкополосного доступа, сравнимую с наземными сетями, что ознаменовало значительный скачок в космических амбициях Amazon. Компания планирует провести дальнейшие эксперименты, чтобы обеспечить устойчивость группировки в космосе, при этом производство спутников планируется начать в Вашингтоне, а другой комплекс планируется разместить в Космическом центре Кеннеди NASA.
Спутниковая группировка намерена развернуть половину своих спутников к июлю 2026 года.