У Vision Pro есть похожая на заводную головку Apple Watch кнопка: что она умеет

Одно нажатие на коловку возвращает вас к главному экрану — центру управления Vision Pro. Чувствуете себя дезориентированным? Нажмите и удерживайте ее, чтобы мгновенно включить режим прозрачности и увидеть реальный мир. Хотите почувствовать себя по-настоящему погруженным в виртуальный мир? Прокрутите головку, сосредоточившись на значке горы, чтобы настроить параметры погружения. Вам нужно сделать шлем громче? Поверните головку, глядя на значок громкости, для его регулировки. Нужен быстрый доступ к функциям доступности? Трижды нажмите на кнопку.

Включение/выключение: нажмите и удерживайте верхнюю кнопку до появления логотипа Apple, чтобы включить Vision Pro. Повторите то же действие, чтобы инициировать спящий режим, или воспользуйтесь ползунком питания в Настройках для полного выключения. Хотите увековечить моменты в VR? Нажмите верхнюю кнопку, чтобы сделать скриншот.

Для более продвинутого управления объединение обеих кнопок открывает еще больше возможностей:

Если приложение ведет себя неправильно, нажмите и удерживайте обе кнопки, пока не появится экран принудительного выхода из приложений. Выберите приложение, которое нужно закрыть, и нажмите Force Quit.

В редких случаях, когда вашему Vision Pro требуется полная перезгрузка, нажмите и удерживайте обе кнопки, пока устройство полностью не выключится.