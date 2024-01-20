Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 21:45
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Убийца и создатель файловой системы ReiserFS извинился перед Linux-сообществом

Ханс Райзер, создатель файловой системы ReiserFS, написал длинное и подробное извинение перед сообществом разработчиков ядра Linux за свое поведение в прошлом. В настоящее время Райзер отбывает пожизненное заключение в тюрьме за убийство своей жены в 2006 году.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В своих извинениях Райзер признает, что совершил много ошибок в общении с Linux-сообществом, в том числе был высокомерным, резким и не желал слушать других. Он также извиняется за свою роль в разработке ReiserFS, которая, как он теперь считает, была несовершенна.

Райзер говорит, что многому научился за время пребывания в тюрьме и теперь сожалеет о своих действиях. Он надеется, что его извинения помогут исправить «нанесенный им ущерб».

Linux-сообщество неоднозначно отреагировало на извинения Райзера. Некоторые люди приняли его извинения и считают, что он искренен. Другие настроены более скептически и считают, что он просто пытается «сохранить лицо».

Автор:Армен Зангиев
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