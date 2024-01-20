Опубликовано 20 января 2024, 21:45
1 мин.
Убийца и создатель файловой системы ReiserFS извинился перед Linux-сообществом
Ханс Райзер, создатель файловой системы ReiserFS, написал длинное и подробное извинение перед сообществом разработчиков ядра Linux за свое поведение в прошлом. В настоящее время Райзер отбывает пожизненное заключение в тюрьме за убийство своей жены в 2006 году.
Ferra.ru / Kandinsky 3
В своих извинениях Райзер признает, что совершил много ошибок в общении с Linux-сообществом, в том числе был высокомерным, резким и не желал слушать других. Он также извиняется за свою роль в разработке ReiserFS, которая, как он теперь считает, была несовершенна.
Райзер говорит, что многому научился за время пребывания в тюрьме и теперь сожалеет о своих действиях. Он надеется, что его извинения помогут исправить «нанесенный им ущерб».
Linux-сообщество неоднозначно отреагировало на извинения Райзера. Некоторые люди приняли его извинения и считают, что он искренен. Другие настроены более скептически и считают, что он просто пытается «сохранить лицо».