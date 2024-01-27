Ученые: глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды в пещерах

Исследование, показывает, что пещеры служат резервуарами для огромного количества чистой пресной воды и домом для организмов, обеспечивающих качество этих запасов для будущего использования человеком.

Ученые проанализировали более 105 000 изменений температуры в разных климатических зонах пещер и сравнили эти показатели с температурой на поверхности. В ходе исследования были выявлены три различные модели теплового отклика в подземной среде по сравнению с поверхностью.

По словам координатора исследования Аны Софии Реболейры из Лиссабонского университета в Португалии, результаты показали, что средняя температура в пещерах отражает среднюю температуру снаружи. Следовательно, повышение температуры, прогнозируемое в контексте изменения климата на поверхности, затронет и подземную среду.