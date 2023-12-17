Ученые изучили эволюцию древней чумы домашней птицы

Исследователи из Оксфордского университета и Мюнхенского университета проанализировали древние вирусные геномы, показав, как MDV превратился из легкого куриного заболевания в современный смертельно опасный патоген.

Археологи и биологи объединились, чтобы воскресить древние вирусные штаммы, продемонстрировав их более мягкую природу по сравнению с агрессивными современными аналогами. Это новаторское открытие не только освещает исторический путь MDV, но и открывает путь к разработке более эффективных методов лечения этого разрушительного заболевания домашней птицы.

Исследование, проведенное на основе куриных костей, раскопанных в 140 археологических зонах, подчеркивает важность сохранения древних останков для свершения будущих открытий. Используя возможности древних методов изучения ДНК и современной геномики, ученые получили возможность взглянуть на эволюцию вирусов с новой точки зрения и извлечь уроки, применимые для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.