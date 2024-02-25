Ученые изучили кометное прошлое и будущее нашей Солнечной системы

Недавнее исследование астронома Игоря Ю. Потемина посвящено истории пролетов звезд, которые задевали объекты в облаке Оорта — огромном резервуаре ледяных тел, расположенном на окраине нашей Солнечной системы. Исследование, основанное на данных спутника Gaia ЕКА, выявило несколько звезд, которые, вероятно, проходили близко к Солнцу и погружались в облако Оорта за последние миллионы лет.

Исследование было сосредоточено на двух категориях звезд: кандидаты в «Немезиды» — гипотетические звезды-компаньоны Солнца, которые, как предполагается, периодически проходят рядом, и другие звезды с близкими пролетами. Интересно, что один из таких кандидатов, звезда Шольца, красный карлик, по оценкам, пронесся мимо облака Оорта всего 70 000 лет назад, потенциально повлияв на орбиты объектов пояса Койпера и отправив волну комет в долгое путешествие к Солнцу.

В исследовании рассматриваются не только прошлые встречи. По прогнозам, звезда Gliese 710, находящаяся на расстоянии 247 световых лет от нас, совершит близкий пролет через 1,29 миллиона лет, возможно, пройдет через облако Оорта и вызовет всплеск кометной активности, причем, по оценкам, в течение миллионов лет в год будет наблюдаться до 10 комет невооруженным глазом.

Хотя облако Оорта остается практически неисследованным, понимание этих звездных взаимодействий дает ценные сведения о происхождении и будущих траекториях комет.