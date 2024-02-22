Ученые изучили невероятный «голод» самого яркого объекта Вселенной

Но как может нечто настолько черное быть самым ярким объектом, который когда-либо видели? Оказывается, световое шоу исходит не от самой черной дыры, а от окружающего ее вихрящегося диска перегретого газа, обреченного на падение в бездну. Это «огненное безумие», метко названное квазаром, испускает свет, эквивалентный 500 триллионам Солнц. «Представьте себе ураган размером с Солнечную систему, температура которого выше, чем вы можете себе представить, молнии повсюду, а ветры настолько быстры, что в мгновение ока огибают Землю, — говорит ведущий исследователь Кристиан Вольф. Именно это мы и наблюдаем — чудовищный ураган».

Почему же нам потребовалось столько времени, чтобы заметить это космическое зрелище? Ну, космос большой, очень большой. Непостижимо большой. И этот квазар находится почти так далеко, как только может быть: его свету понадобилось 12 миллиардов лет, чтобы добраться до нас. С такого расстояния он выглядит просто как чуть более яркая звезда.

Но даже вблизи он остается незамеченным. Ранние снимки телескопа зафиксировали ее, но алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на известной яркости квазаров, отвергли ее как обычную звезду. В результате работы обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии и Очень большого телескопа в Чили был обнаружен настоящий монстр.