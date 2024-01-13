Ученые изучили свинцовую 2000-летнюю пулю с именем Юлия Цезаря
В ходе нового исследования археологи рассмотрели загадочную миндалевидную свинцовую пулю с двумя надписями, возрастом более 2000 лет. По мнению ученых, этот артефакт, украшенный именем Юлия Цезаря и названием неизвестного города, предположительно, является свидетельством поддержки коренных народов Испании диктатора во время гражданской войны.
Журнале Zephyrus
Изучив детали уникальной свинцовой пули, эксперты пришли к выводу, что она была выпущена из рогатки. Артефакт содержит надписи «IPSCA» и «CAES», которые, вероятно, связаны с городом, участвовавшим в гражданской войне между Цезарем и Помпеем.
Это открытие расширяет понимание испанских сражений того времени, а результаты исследования были опубликованы в журнале Zephyrus. Снаряд размером 4,5 на 2 см и весом 71 г, создан с использованием уникальной формы. Он, вероятно, принадлежал решающим битвам гражданской войны Цезаря.