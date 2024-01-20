Ученые: мышцы человека способны на сложные реакции без вмешательства мозга

Ученые, используя нанотехнологии ДНК обнаружили, что мышцы способны распознавать различные химические комбинации и реагировать на них автономно, без включения головного мозга.

Исследование открывает новые горизонты для понимания того, как мышцы принимают решения, и может стать отправной точкой для исследований других многокомпонентных систем в организме.

Профессор Арвинд Муруган, ведущий автор исследования, выразил надежду, что их работа стимулирует дополнительные исследования, раскрывая «мыслительные» способности в различных системах организма.