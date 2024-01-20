Опубликовано 20 января 2024, 02:15
1 мин.
Ученые: мышцы человека способны на сложные реакции без вмешательства мозга
Группа ученых из Калифорнийского технологического университета и Чикагского университета обнаружила, что мышцы человека способны на сложные реакции на раздражители без вмешательства головного мозга. Этот уникальный механизм напоминает принципы работы простых нейросетей. Пишет «Газета.Ru» ссылаясь на журнал Nature.
Ferra.ru
Ученые, используя нанотехнологии ДНК обнаружили, что мышцы способны распознавать различные химические комбинации и реагировать на них автономно, без включения головного мозга.
Исследование открывает новые горизонты для понимания того, как мышцы принимают решения, и может стать отправной точкой для исследований других многокомпонентных систем в организме.
Профессор Арвинд Муруган, ведущий автор исследования, выразил надежду, что их работа стимулирует дополнительные исследования, раскрывая «мыслительные» способности в различных системах организма.