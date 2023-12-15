Ученые начали разработку квантовых аккумуляторов

Специалисты из Токийского университета и Пекинского исследовательского центра вычислительных наук обнаружили, что использование квантовых явлений в микроскопическом масштабе, таком как массив атомов, может революционизировать энергоснабжение.

Квантовые аккумуляторы обещают найти применение в портативных устройствах с низким энергопотреблением, обеспечивая эффективную зарядку. Первые успешные эксперименты открыли двери для дальнейших исследований и практического использования новой технологии.

Суть новаторского подхода заключается в использовании квантовой природы микроскопических частиц для зарядки батарей.

Это открывает путь к возможности заряжать аккумулятор сразу двумя источниками энергии в одно и то же время, что делает процесс более эффективным и быстрым.