Наука и технологии
16:30, 15 декабря 2023
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Ученые начали разработку квантовых аккумуляторов

Группа исследователей из Японии и Китая провела успешные эксперименты, предвосхищающие переход квантовых явлений в мир аккумуляторов.

Ferra.ru

Ferra.ru

Специалисты из Токийского университета и Пекинского исследовательского центра вычислительных наук обнаружили, что использование квантовых явлений в микроскопическом масштабе, таком как массив атомов, может революционизировать энергоснабжение.

Квантовые аккумуляторы обещают найти применение в портативных устройствах с низким энергопотреблением, обеспечивая эффективную зарядку. Первые успешные эксперименты открыли двери для дальнейших исследований и практического использования новой технологии.

Суть новаторского подхода заключается в использовании квантовой природы микроскопических частиц для зарядки батарей.

Это открывает путь к возможности заряжать аккумулятор сразу двумя источниками энергии в одно и то же время, что делает процесс более эффективным и быстрым.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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