Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 07:30
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Ученые напечатали на 3D-принтере ткань мозга

Группа ученых впервые разработала ткань человеческого мозга, используя 3D-принтер. Этот подход отличается от традиционных методов, предлагая горизонтальное расположение клеток, что сделало возможным их взаимодействие и обмен сигналами.
Ferra.ru

Ferra.ru

При использовании обычных 3D-печатных технологий слои материала укладываются вертикально. В новом исследовании клетки располагаются горизонтально, обеспечивая возможность взаимодействия и обмена сигналами между ними. Клетки головного мозга помещают в мягкий гель, что делает материал прочным и одновременно способствует нейронам взаимодействовать.

Новую ткань мозга можно использовать для исследования передачи сигналов между клетками при различных неврологических заболеваниях, а также для тестирования новых лекарств. Технология доступна для многих лабораторий, так как не требует специального оборудования для биопечати или методов культивирования клеток.

Автор:Булат Кармак
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