Ученые напечатали на 3D-принтере ткань мозга

При использовании обычных 3D-печатных технологий слои материала укладываются вертикально. В новом исследовании клетки располагаются горизонтально, обеспечивая возможность взаимодействия и обмена сигналами между ними. Клетки головного мозга помещают в мягкий гель, что делает материал прочным и одновременно способствует нейронам взаимодействовать.

Новую ткань мозга можно использовать для исследования передачи сигналов между клетками при различных неврологических заболеваниях, а также для тестирования новых лекарств. Технология доступна для многих лабораторий, так как не требует специального оборудования для биопечати или методов культивирования клеток.