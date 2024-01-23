Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2024, 06:45
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Ученые нашли новый способ доставить инсулин в организм без уколов

Исследователи из Сиднейского университета в сотрудничестве с местным здравоохранением и Арктическим университетом Норвегии представили новый способ доставки инсулина без уколов.
Ferra.ru

Ferra.ru

Новый метод предполагает использование наноносителей, достаточно маленьких для перорального приема, что в будущем может полностью заменить ежедневные инъекции.

Инсулин, упакованный в миниатюрные наноносители, безопасно проникает через желудочное кислотное барьеры, высвобождаясь в печени, где требуется для стабилизации уровня сахара в крови. Такая целенаправленная доставка снижает риск нежелательных эффектов, связанных с инъекциями, таких как гипогликемия и набор веса.

После успешных испытаний на бабуинах, исследователи готовятся к клиническим испытаниям на людях, с надеждой сделать новый инсулин доступным в течение ближайших 2−3 лет.

В случае успеха этот метод может существенно повлиять на жизнь миллионов людей с диабетом по всему миру, исключив необходимость в ежедневных инъекциях, улучшив соблюдение режима лечения и уменьшив риск осложнений при длительном применении инсулина.

Автор:Булат Кармак
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