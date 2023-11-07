Наука и технологии
16:30, 07 ноября 2023
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Ученые научились лечить болезни сердца с помощью лекарства от рака

В медицине произошло прорывное открытие, сделанное учеными из Кембриджского университета.

Ferra.ru

Ferra.ru

Они выяснили, что препарат, изначально разработанный для борьбы с раком, может эффективно бороться с рядом сердечных заболеваний. Это открытие может начать новую главу в лечении подагры, сердечной недостаточности, кардиомиопатии и фибрилляции предсердий.

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, указывает на то, что ключевым элементом является белок NLRP3, чья гиперактивность связана с воспалительными процессами в организме.

Ученые обнаружили, что молекула PLK1 регулирует активность NLRP3, и что ингибирование PLK1 может предотвратить воспалительные реакции.

Эксперименты на мышах показали, что препарат-ингибитор PLK1 предотвращает воспаление при значительно более низких дозах, чем те, которые используются при лечении рака. Это открытие особенно значимо, учитывая, что ингибиторы PLK1 уже прошли испытания безопасности в контексте онкологии.

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