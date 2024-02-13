Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 09:00
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Ученые обнаружили древние изменения в геологии Марса

По данным китайских и американских исследователей, около 3,5−4 млрд лет назад на Марсе происходил активный круговорот пород между недрами и поверхностью планеты. Эти следы были обнаружены в регионе Эридания, который, вероятно, является местом древнего марсианского озера.
Ferra.ru

Ferra.ru

Эридания представляет собой крупный регион в южном полушарии Марса, предположительно покрытый древней корой и претерпевший вулканическую активность.

Исследование было проведено с использованием данных от зондов Mars Global Surveyor, «Марс-Одиссей» и MRO. Ученые обнаружили ряд новых вулканов и других следов вулканической активности, а также области с тонким слоем коры, свидетельствующие о круговороте пород между недрами и поверхностью Марса. Эти процессы делают Марс похожим на раннюю Землю, когда тектоника плит еще не начала действовать. Исследователи обнаружили 63 ранее неизвестных вулкана в регионе Эридания.

Эти открытия указывают на то, что на Марсе существовал подобный Земле процесс круговорота пород в глубокой древности, что может свидетельствовать о схожей геохимической эволюции обеих планет.

Автор:Булат Кармак
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