Ученые обнаружили древние изменения в геологии Марса

Эридания представляет собой крупный регион в южном полушарии Марса, предположительно покрытый древней корой и претерпевший вулканическую активность.

Исследование было проведено с использованием данных от зондов Mars Global Surveyor, «Марс-Одиссей» и MRO. Ученые обнаружили ряд новых вулканов и других следов вулканической активности, а также области с тонким слоем коры, свидетельствующие о круговороте пород между недрами и поверхностью Марса. Эти процессы делают Марс похожим на раннюю Землю, когда тектоника плит еще не начала действовать. Исследователи обнаружили 63 ранее неизвестных вулкана в регионе Эридания.

Эти открытия указывают на то, что на Марсе существовал подобный Земле процесс круговорота пород в глубокой древности, что может свидетельствовать о схожей геохимической эволюции обеих планет.