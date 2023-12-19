Ученые открыли «несокрушимую» резину, или почему продавцы шин разорятся

Исследование, опубликованное в журнале Nature, не только обещает более долговечные шины, но и призвано уменьшить загрязнение окружающей среды, вызванное частицами резины, вылетающими при обычном износе.

Традиционная «Ахиллесова пята» резины — ее порог усталости — увеличилась в десять раз благодаря неожиданному добавлению частиц кремнезема. Революционный материал деконцентрирует напряжение вокруг трещин, предотвращая их рост и делая резину практически неразрушимой. Представьте себе мир, где резиновые изделия выдерживают испытание временем и не загрязняют природу.

Передовое открытие Гарварда открывает двери к экологически чистым, высокоэффективным материалам для повседневного использования.