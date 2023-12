Ученые «подружили» квантовую физику и химию

Ученые открыли революционный способ картирования «спектральных отпечатков пальцев» молекул, раскрывающий сложные движения между квантовыми суперпозициями и их реальным окружением. Это открытие, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, обещает преодолеть разрыв между химией и развивающимися квантовыми технологиями.