Наука и технологии
21:00, 18 ноября 2023
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Ученые представили технологию переработки пластика, которая может спасти планету

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли и Объединенного института биоэнергетики пытаются переломить ситуацию с пластиковыми отходами с помощью инновационного процесса. В сотрудничестве с подразделением Alphabet, они разработали метод, использующий растворы солей природного происхождения и специализированные микробы для расщепления смеси пластмасс на нефтяной и биологической основе.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В отличие от современных технологий переработки, эта технология позволяет отказаться от разделения различных пластиков, упростить процесс и повысить качество перерабатываемой пластиковой смолы.

Технология не только решает проблему пластиковых отходов, но и открывает возможности для производства биотоплива и лекарственных препаратов из 8,3 млрд тонн пластиковых отходов, находящихся в данный момент на свалках.

Это принципиально новое решение знаменует собой гигантский скачок на пути к устойчивой и циркулярной переработке пластика.

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