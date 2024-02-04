Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 06:45
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Ученые раскрыли истинную «сущность» нанопластика в океане

Впервые в истории инженеры получили четкие изображения нанопластиков, скрывающихся в наших океанах, обнаружив их удивительное разнообразие и вызвав новые опасения по поводу их потенциального воздействия на морскую жизнь.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно загрязняют наши океаны, распадаясь под воздействием солнечного света на невидимые наночастицы. Эти крошечные захватчики, ранее невидимые и загадочные, теперь непосредственно наблюдаются в водах Китая, Южной Кореи, США и Мексиканского залива.

University of Notre Dame

University of Notre Dame

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на истинную природу этих микроскопических угроз. Под руководством профессора Тенгфея Луо из Университета Нотр-Дам исследовательская группа применила уникальную технику для концентрации и анализа нанопластиков из образцов морской воды.

Нанопластики имеют разнообразные формы и химический состав, в отличие от их однородных лабораторных аналогов, часто используемых в исследованиях токсичности. Это ставит под сомнение точность текущих оценок их воздействия на морские организмы. Нанопластики были идентифицированы как нейлон, полистирол и ПЭТ — материалы, часто встречающиеся в упаковке для пищевых продуктов, бутылках для воды, одежде и рыболовных сетях. Удивительно, но наночастицы ПЭТ были обнаружены глубоко в Мексиканском заливе, что свидетельствует о широком распространении загрязнения за пределами поверхностного слоя.

Автор:Армен Зангиев
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