Ученые раскрыли истинную «сущность» нанопластика в океане

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на истинную природу этих микроскопических угроз. Под руководством профессора Тенгфея Луо из Университета Нотр-Дам исследовательская группа применила уникальную технику для концентрации и анализа нанопластиков из образцов морской воды.

Нанопластики имеют разнообразные формы и химический состав, в отличие от их однородных лабораторных аналогов, часто используемых в исследованиях токсичности. Это ставит под сомнение точность текущих оценок их воздействия на морские организмы. Нанопластики были идентифицированы как нейлон, полистирол и ПЭТ — материалы, часто встречающиеся в упаковке для пищевых продуктов, бутылках для воды, одежде и рыболовных сетях. Удивительно, но наночастицы ПЭТ были обнаружены глубоко в Мексиканском заливе, что свидетельствует о широком распространении загрязнения за пределами поверхностного слоя.