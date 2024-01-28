Ученые раскрыли науку, лежащую в основе скручивания моркови

Крахмалистый внешний слой моркови (кора) более жесткий, чем мягкая центральная жилка (также известная как сосудистый цилиндр). При продольном разрезе две половинки моркови скручиваются, потому что разница в напряжениях становится неравновесной.

Обезвоживание еще больше усугубляет этот эффект, заставляя кору сжиматься, что еще больше стягивает половинки моркови вместе.

По словам исследователей, их результаты могут помочь производителям продуктов питания сократить количество пищевых отходов, разработав более эффективные методы упаковки и обработки нарезанной моркови. Они также надеются, что их работа может быть применена к другим структурам растений, таким как листья и стебли.