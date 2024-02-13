Ученые разработали новый метод 3D-печати хрящей

Главная особенность метода заключается в использовании каркасов в форме мини-футбольных мячей, созданных с помощью высокоразрешающих 3D-принтеров. Эти каркасы служат опорной структурой, формируя компактные строительные блоки, которые затем могут быть собраны в любую форму.

Ученые использовали дифференцированные стволовые клетки, предопределенные для формирования хрящевой ткани. Новый метод позволяет создавать тканевые элементы с высокой плотностью клеток и равномерным распределением. В отличие от предыдущих методов, клетки различных сфер соединяются, образуя закрытую структуру без полостей.

Этот метод может применяться не только для хрящевой ткани, но и для создания других типов тканей, таких как костная ткань.