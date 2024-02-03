Ученые разработают робота для ремонта газопровода изнутри

Основной модуль робота включает в себя батарейный модуль, картографический модуль с оптическим сенсором высокого разрешения и лазером для создания 3D-изображения внутренней поверхности трубы, а также модуль ремонта.

В настоящее время последний модуль представляет собой вращающийся элемент, наносящий непрерывный слой быстроотверждающейся герметизирующей смолы на поверхность трубы. Команда на поверхности выявляет проблемы с помощью картографического модуля и системы искусственного интеллекта для анализа изображений.

Робот способен проверить около 14,5 км трубы диаметром 305 мм за восемь часов или покрыть герметиком приблизительно 3 км за то же время. Энергоснабжение робота осуществляется по кабелю длиной 61 м, но ученые планируют увеличить этот показатель до 2 км.