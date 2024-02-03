Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 09:45
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Ученые разработают робота для ремонта газопровода изнутри

Ученые из университета Карнеги-Меллона находятся в процессе разработки модульного робота для проверки и ремонта подземных газопроводов. Робот оборудован уникальным мобильным модулем, способным передвигаться по трубопроводу внутри благодаря трём моторизованным колесам. Это позволяет упростить ремонт.
Carnegie Mellon University

Carnegie Mellon University

Основной модуль робота включает в себя батарейный модуль, картографический модуль с оптическим сенсором высокого разрешения и лазером для создания 3D-изображения внутренней поверхности трубы, а также модуль ремонта.

В настоящее время последний модуль представляет собой вращающийся элемент, наносящий непрерывный слой быстроотверждающейся герметизирующей смолы на поверхность трубы. Команда на поверхности выявляет проблемы с помощью картографического модуля и системы искусственного интеллекта для анализа изображений.

Робот способен проверить около 14,5 км трубы диаметром 305 мм за восемь часов или покрыть герметиком приблизительно 3 км за то же время. Энергоснабжение робота осуществляется по кабелю длиной 61 м, но ученые планируют увеличить этот показатель до 2 км.

Автор:Булат Кармак
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