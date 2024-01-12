Ученые с помощью ИИ нашли перспективное вещество для производства аккумуляторов

Был обнаружен твердотельный электролит, который может стать основой для создания батарей с уменьшенным риском воспламенения и сниженным потреблением лития. Это особенно важно в условиях растущего спроса на аккумуляторы для электромобилей (EV).

Этот новый электролит открывает новые горизонты для безопасных батарей, менее подверженных проблемам, связанным с текущими литий-ионными батареями. С учетом дефицита лития, эта технология оказывается нужной.

Несмотря на то, что ждет еще долгий путь для проверки жизнеспособности нового материала, ученые отметили потенциал ИИ. Карл Мюллер, директор PNNL сообщил, что скорость от идеи к открытию подтверждает, что будущее принадлежит именно ИИ в поиске улучшенных технологий.