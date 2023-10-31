Ученые смоделировали зомби-апокалипсис, чтобы замедлить новую пандемию

Хотя проект имеет юмористический характер, он дает серьезное понимание глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией или дезинформацией.

Исследование расширяет традиционные эпидемиологические модели, добавляя симуляцию движения людей и зомби по Финляндии, в городах и между ними.

Это позволяет команде исследователей моделировать такие сценарии, как карантин в зараженном регионе или разницу между началом зомби-апокалипсиса в густонаселенном столичном регионе и в меньших городах.

Одним из основных выводов исследования стало то, что патоген распространялся бы очень быстро, и интервенции для его блокировки должны были бы произойти в кратчайшие сроки.

Начиная с одного зомби в Хельсинки, было бы всего семь часов, чтобы полностью погрузить столицу в карантин. В противном случае зомби неизбежно захватили бы страну.