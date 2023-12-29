Ученые создали «электронную почву» для ускорения роста растений

Интегрировав разработанную «электронную почву» в структуру, в которой выращиваются саженцы, исследователи обнаружили, что посылка электрических сигналов через почву заставляет растения расти в среднем на 50 процентов быстрее.

Электронная почва состоит из органических веществ, смешанных с проводящим полимером под названием PEDOT. Элени Ставриниду, руководитель исследования, рассказала Engadget, что проводимость почвы была необходима для стимулирования корней растений. В данном конкретном исследовании ученые изучали эффект от подачи сигналов на проростки ячменя в течение 15 дней, прежде чем собрать их для анализа. Подача напряжения всего в 0,5 В на «электронную почву» стимулирует корни, пояснила Ставриниду. Это, в свою очередь, привело к рекордному увеличению биомассы стимулированных электричеством растений по сравнению с нестимулированными.