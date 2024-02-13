Ученые создали материалы для тестирования противораковых препаратов

Профессор Елизавет Принс, занимающаяся химической инженерией в Университете Ватерлоо, использовала синтетические гидрогели для выращивания миниатюрных органоидов опухолей, полученных из донорских опухолей. Это позволяет тестировать эффективность противораковых препаратов на миниатюрных органоидах перед применением терапии у пациентов, открывая возможность для персонализированных методов лечения.

Профессор Принс также разрабатывает инъекционные биомиметические гидрогели для доставки препаратов и регенеративных методов, направленных на восстановление поврежденных тканей сердца после инфаркта. Ее группа использует наночастицы и полимеры для создания материалов с нановолокнистой структурой, точно имитирующей человеческие ткани.