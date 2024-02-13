Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 10:30
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Ученые создали материалы для тестирования противораковых препаратов

Ученые из Университета Ватерлоо в сотрудничестве с коллегами из Университета Торонто и Дьюк создали синтетический материал с использованием целлюлозных нанокристаллов, полученных из древесной массы. Этот материал разработан для имитации волокнистых наноструктур, что позволит и тестирования противораковых препаратов.
Ferra.ru

Ferra.ru

Профессор Елизавет Принс, занимающаяся химической инженерией в Университете Ватерлоо, использовала синтетические гидрогели для выращивания миниатюрных органоидов опухолей, полученных из донорских опухолей. Это позволяет тестировать эффективность противораковых препаратов на миниатюрных органоидах перед применением терапии у пациентов, открывая возможность для персонализированных методов лечения.

Профессор Принс также разрабатывает инъекционные биомиметические гидрогели для доставки препаратов и регенеративных методов, направленных на восстановление поврежденных тканей сердца после инфаркта. Ее группа использует наночастицы и полимеры для создания материалов с нановолокнистой структурой, точно имитирующей человеческие ткани.

Автор:Булат Кармак
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